Wynajem długoterminowy domy w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Zdobądź tę możliwość, aby wynająć fantastyczną przes…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Odkryj ten przytulny i niedrogi dom do wynajęcia w Sangkat Toul Svay Prey 1. Za jedyne 750 d…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Boeung Keng Kang znajduje się w doskonałej okolicy …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowym Khan Boeung Keng Kong 1, ta przestronna willa obejmuje hojny 510 m2 z…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Ten sklep do wynajęcia znajduje się w Boeng Keng Kang, jednym z najbardziej popularnych i sz…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 273 m²
Piętro 2
Zabezpieczyć główną lokalizację biznesową w Tuol Svay Prey II, jednej z najbardziej rozwinię…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 562 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa z 5 sypialniami w BKK1 oferuje wyjątkową okazję dla ambasad, zespołów z…
$5,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 155 m²
Piętro 266
W Tuol Svay Prey Ti 2, zlokalizowany na Mao Tse Toung Blvd, oferuje dom o wymiarach 4m x 19m…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 2
Prime Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Boulevard Jest to wyjątkowa okazja, aby wynająć wsz…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Ten przestronny 2-płaski zakątek oferuje wysoką widoczność i łatwy dostęp, co czyni go ideal…
$2,700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Ten w pełni umeblowany, przyjazny dla zwierząt apartament z 1 sypialnią znajduje się w BKK3.…
$320
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 20 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Willa 20 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 20
Sypialnie 20
Powierzchnia 562 m²
Piętro 3
Zabezpieczyć prestiżowy adres biznesowy z tej ekspansywnej willi do wynajęcia w Khan Boeng K…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 504 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową możliwość leasingu z tą elegancką willą w Khan Boeung Keng Kang. Obiekt ten…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Premium Shophouse do wynajęcia na Mao Sae Tung Blvd To fenomenalna okazja, by wynająć ogromn…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 476 m²
Willa ta jest idealna dla osób poszukujących przestronnej i dobrze usytuowanej nieruchomości…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 432 m²
Piętro 2
Ta willa z 5 sypialniami w Boeung Keng Kong 1, umieszczona w jednym z najdroższych dzielnic …
$5,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Położony w samym sercu Boeung Keng Kang 1 (BKK1), ten odnowiony dom oferuje nowoczesny komfo…
$660
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Ten elegancki willa w Sangkat Tuol Svay Prey 2 oferuje doskonałą lokalizację w pobliżu rynku…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2
Ta nowoczesna przestrzeń handlowa jest strategicznie zlokalizowana na ulicy 360 w Boeng Keng…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 631 m²
Ta olśniewająca willa w samym sercu Boeung Keng Kang 1, zaledwie kilka kroków od Monivong Bl…
$7,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 590 m²
Piętro 2
Strategicznie położony w pobliżu rogu ulicy 310 w Sangkat Boeung Keng Kong 1, ta przestronna…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 208 m²
Piętro 2
Strategiczne Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Boulevard Jest to doskonała okazja, aby wyna…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 540 m²
Piętro 1
Prime Central Home for Rent Spacious Dom na ulicy 143! Wyjątkowy 350 m2 Nieruchomość Gotowy …
$3,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Ten uroczy dom położony jest w samym sercu Boeung Keng Kang 1, oferuje mieszankę komfortu i …
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3
Odkryj doskonałą okazję komercyjną z tej strategicznie zlokalizowany sklep do wynajęcia w sa…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2
Expansive Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Blvd Ten wyjątkowy sklepik oferuje doskonałą ok…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 9 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 632 m²
Piętro 2
Przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w samym sercu Boeung Keng Kang 1 (BKK1), …
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia na Mao Sae Tung Boulevard Jest to fantastyczna okazja, aby…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 384 m²
Piętro 2
Doświadcz wyrafinowanego miejskiego życia w tej przestronnej i w pełni wyposażonej willi zna…
$5,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Piętro 2
Large- Scale Shophouse do wynajęcia na Mao Sae Tung Blvd Ten wyjątkowy sklep oferuje doskona…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
