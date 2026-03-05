Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Khan Sen Sok, Kambodża

wille
5
18 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Położony w rosnącej dzielnicy mieszkalnej, ten 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom oferuje hojną p…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
Ten komfortowy 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom jest teraz dostępny do wynajęcia w Sensok. Obie…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2
Ten przestronny 4-sypialnia, 5-łazienka dom siedzi na 4.2m x 30m działki o wielkości domu 4.…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Ten 4-piętrowy dom znajduje się na dzia ³ ce 5m x 18m z odciskiem budynku 5m x 16m, oferując…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej okolicy Sangkat Krang Thno…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2
Ten 2.5-piętrowy dom wyposażony jest w praktyczny układ 4m x 18m na powierzchni 4m x 23m, co…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Wyżyj się w wyrafinowanym mieszkaniu z tą wspaniałą 6-sypialnią, 6-łazienkową willą do wynaj…
$2,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2
Ten przestronny 2-osobowy dom w Sensok oferuje hojny salon z 4 sypialniami i 5 łazienkami, p…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Willa 9 pokojów
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 630 m²
Piętro 4
Szukasz poważnej przestrzeni w Phnom Penh? To nie jest tylko dom, to rozrzucająca się willa …
$7,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej, ale wygodnej dzielnicy Sen Sok, ten 4-sypialnia, 5-łazienka dom oferuj…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Khan Sen Sok, Kambodża
Willa 7 pokojów
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 442 m²
Piętro 4
Ta prestiżowa 4-piętrowa luksusowa willa, położona w dzielnicy wysokiego wzrostu Khan Sen So…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 433 m²
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Wygodne Sklepy do wynajęcia w Terk Thlar Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć dobrze poł…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 336 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy sklep jest idealnie położony na ulicy Mong Rithy, w tętniącej życiem okolic…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 2
Odkryj ten przestronny 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom do wynajęcia w pożądanym Saensokh, Phno…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 184 m²
Piętro 2
Ten przestronny 2.5-piętrowy obiekt znajduje się na 8m x 23m powierzchni z efektywnym 8m x 1…
$2,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 92 m²
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️: XXL:: 4,2m x 16m ▶️4,2m x 22m ▶️_ ☎️_
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Wygodne Sklepy do wynajęcia w Terk Thlar Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć dobrze poł…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
