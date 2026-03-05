Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Khan Pou Senchey, Kambodża

5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy dom do wynajęcia znajduje się wzdłuż rosyjskiego Boulevard, naprzeciwko ADL…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Khan Pou Senchey, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Pou Senchey, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 4 000 m²
Piętro 1
Prime Warehouse for Rent in Chaom Chau Ten przestronny magazyn o powierzchni 4000 m2 jest te…
$7,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1
Doskonały Magazyn do wynajęcia w Chaom Chau Ten magazyn o powierzchni 1000 m2 jest teraz dos…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Dostępny teraz, ten narożny dom do wynajęcia znajduje się na dzia? ce 4m x 25m o rozmiarach …
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Wspólnota w Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh, oferuje szereg przestronne i nowoczesne…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
