  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Khan Chroy Changvar, Kambodża

4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Położony w bardzo sought- after OCIC obszar rozwoju Khan Chryy Changvar, rezydencja ta jest …
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Piętro 3
Obejmij życie komfortu i elegancji w tej wyjątkowej willi z 5 sypialniami do wynajęcia, zagn…
$8,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Odkryj swój następny raj rodzinny w tętniącym życiem sercu Chongvar, Preek Ta Sek, Phnom Pen…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Dom
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Ta piękna 3-sypialnia, 3-łazienka tradycyjna willa w Chroy Chongva oferuje doskonałą mieszan…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
