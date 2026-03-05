Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Khan Daun Penh, Kambodża

8 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 88 m²
Piętro 4
Odblokuj cały potencjał swojego biznesu lub stylu życia z tego doskonałego handlowego sklepi…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Ten uroczy apartament z trzema sypialniami jest idealny dla rodzin poszukujących komfortu, w…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami jest idealnie położony w samym sercu Daun Pe…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Willa 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 377 m²
Piętro 1
Ta elegancka willa do wynajęcia w Khan Daun Penh oferuje mieszankę komfortu i wygody, co czy…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Willa 10 pokojów
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 525 m²
Piętro 2
Ta znakomita willa do wynajęcia w Khan Duan Penh oferuje 10 przestronnych sypialni i 12 nowo…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
Ten apartament na piętrze 1-pokojowe (88m ²) znajduje się w samym sercu Riverside, jednej z …
$830
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
To pięknie odnowione mieszkanie na trzecim piętrze, dostępne do wynajęcia, jest idealnie usy…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4
Ten wspaniały apartament z 1 sypialnią, położony na 4 piętrze (tylko schody dostępu), oferuj…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
