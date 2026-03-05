Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Khan Toul Kork, Kambodża

wille
4
6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 700 m²
Piętro 2
Położony na ulicy 592 w samym sercu Khan Toul Kork, kilka kroków od The Boss Building, ta pr…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 540 m²
Piętro 2
Odkryj wyrafinowane miasto mieszkające w tej luksusowej willi do wynajęcia w Khan Toul Kork,…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2
Pierwszy budynek komercyjny do wynajęcia bezpośrednio na ulicy 265, w obliczu Royal Universi…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Toul Kork oferuje idealne połączenie komfortu i wygody d…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 207 m²
Piętro 3
Odkryj wyjątkową okazję komercyjną z tym przestronnym trzypiętrowym sklepikiem zlokalizowany…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Willa 9 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 200 m²
Willa ta znajduje się w Khan Toul Kork, centralnej okolicy otoczonej różnymi udogodnieniami …
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
