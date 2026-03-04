Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Khan Mean Chey, Kambodża

21 obiekt total found
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 240 m²
Piętro 5
Premier Corner Shophouse for Rent on Hun Sen Blvd Jest to fenomenalna okazja, aby wynająć og…
$15,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Prime Shophouse for Rent on High- Traffic Street 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchom…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3
Położony w dobrze zaplanowanej społeczności Borey Peng Huoth, The Star Diamond I, ta trzypię…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 113 m²
Piętro 2
Niedrogie Sklepy do wynajęcia na ulicy 371 Doskonała okazja dla Twojej firmy czeka! Ten skle…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Przestronne Shophouse do wynajęcia na Hun Sen Blvd Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 324 m²
Piętro 2
Sklep Premium Corner do wynajęcia na ulicy 271 / 432 Jest to fenomenalna okazja, aby wynająć…
$12,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Chip Mong 271 Ten nowoczesny sklep oferuje fantastyczną …
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Atrakcyjny Shophouse do wynajęcia na Hun Sen Blvd Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć p…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 158 m²
Piętro 2
Przestronny Shophouse do wynajęcia na High- Traffic Street 271 Oto krótka i atrakcyjna lista…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 3
Expansive House for Rent on High- Traffic Street 271 Oto krótki i atrakcyjny wykaz nieruchom…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 264 m²
Piętro 3
Luksusowe Shophouse do wynajęcia w Esteemed Chip Mong 271 Wyjątkowa okazja czeka na wynajem …
$3,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Sklepy do wynajęcia na ulicy High- Traffic 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomości d…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 264 m²
Piętro 3
Luksusowe Shophouse do wynajęcia w Esteemed Chip Mong 271 Wyjątkowa okazja czeka na wynajem …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 127 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Chip Mong 271 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć n…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1
Modern Warehouse for Rent on Street 271 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć przestronny…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 179 m²
Piętro 4
Wyjątkowe Sklepy do wynajęcia na ulicy 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomości dla s…
$3,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1
Premium powierzchni detalicznej do wynajęcia na ulicy 271 Wyjątkowa okazja dla Twojej firmy …
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Sklepy do wynajęcia na ulicy 371 Doskonała okazja dla Twojej firmy czeka! Ten sklep do wynaj…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się