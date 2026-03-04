Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Kambodża
  Kambodża
  Khan Chamkar Mon
  Wynajem długoterminowy
  Dom

Wynajem długoterminowy domy w Khan Chamkar Mon, Kambodża

wille
13
36 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 425 m²
Piętro 2
Ten wspaniały 4-sypialnia, 6-łazienka Villa oferuje nowoczesny komfort i wygodę. Przeznaczon…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Piętro 3
Odkryj dobrze utrzymaną 3-piętrową willę w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov. Siedząc na 8…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Atrakcyjny Shophouse do wynajęcia na ulicy 155 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prze…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej i centralnej części Sangka…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3
Ten przestronny trzypiętrowy dom w Boeung Keng Kang 1 oferuje doskonałe połączenie komfortu,…
$2,900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$1,700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1
Ta wszechstronna willa w Khan Chamkarmon jest teraz dostępna do wynajęcia, oferuje powierzch…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 336 m²
Piętro 2
Przeżyj szczyt luksusu w najbardziej prestiżowej strzeżonej społeczności Phnom Penh z tą wyj…
$2,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 544 m²
Ta przestronna willa do wynajęcia w Tonle Basac siedzi na wspaniałomyślnej powierzchni 544m …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1
Przestronny sklep handlowy do wynajęcia na ulicy 446 Ten dobrze położony sklep oferuje dosko…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
Położony w cichej i wygodnej okolicy, ten dom w Phsar Daeum Thkov oferuje hojną przestrzeń n…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 9 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Sklepy do wynajęcia na ulicy 488 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć kompaktowy sklep w…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ten przestronny 162 m ² apartament oferuje nowoczesny komfort i wygodę w bardzo wysublimowan…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2
Przestronne Shophouse do wynajęcia na ulicy 450 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 488 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$1,700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov, ta dwupiętrowa willa oferuje przestronne śro…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Przytulny dom do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć uroczy dom …
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Chamkarmon oferuje doskonałą mieszankę komfortu, wy…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 2
Ten przestronny obiekt jest dostępny do wynajęcia w doskonałej lokalizacji Sangkat Boeng Tra…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Willa 8 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 529 m²
Piętro 2
Ta hojna, pojedyncza willa znajduje się zaledwie kilka chwil od Boeung Trabek Plaza w Chamka…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Niedrogie Sklepy do wynajęcia na ulicy 488 Jest to fantastyczna okazja do wynajęcia praktycz…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1
Przytulne i przystępne Linkhouse do wynajęcia na ulicy 456 Ten atrakcyjny związek na ulicy 4…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1
Przestronne Shophouse do wynajęcia na ulicy 155 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1
Wyjątkowy sklep narożny do wynajęcia na rynku Pung Tum Oto krótki i atrakcyjny wykaz nieruch…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Ten przestronny trzypiętrowy dom, położony w cichej okolicy w pobliżu szkoły, oferuje komfor…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 936 m²
Piętro 1
Dom do wynajęcia na ulicy 488 To fantastyczna okazja, by wynająć ogromny dom w doskonałej lo…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4
Przestronny apartament z trzema sypialniami jest teraz dostępny do wynajęcia w samym sercu r…
$2,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Ten dobrze utrzymany trzypiętrowy dom jest gotowy do natychmiastowego poruszania się i oferu…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2
Ta elegancka i przestronna willa w Tuol Tumpung 1 jest idealna dla osób poszukujących komfor…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
