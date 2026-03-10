Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Khan Chbar Ampov, Kambodża

8 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ta elegancka, trzypiętrowa willa oferuje przestronne obszary mieszkalne wypełnione naturalny…
$6,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Położony w południe po Borey Peng Społeczność Huot, ten pięknie urządzony połączony dom ofer…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 7 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Piętro 2
Ten elegancki Queen Villa znajduje się w Borey Peng Huoth Beong Snor i jest dostępny do wyna…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Ta nowo urządzona willa bliźniacza znajduje się w Borey Hi- Tech na National Road nr 1 i jes…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Piętro 3
Szukasz unikalnego domu z mieszanką nowoczesnego życia i naturalnego otoczenia? Ten pięknie …
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Jest to dobra okazja dla tych, którzy szukają pięknego, połączonego domu, który oferuje luks…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
Dobrze utrzymany dom jest teraz oferowany na sprzedaż w południe - po Borey Peng Huot Boueng…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Odkryj swój następny dom! Ten uroczy 4-sypialnia, 5-łazienkowa dwuosobowa willa jest dostępn…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
