  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khan Toul Kork, Kambodża

Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 50
🏙 Oficjalny start sprzedaży Time Square 7 – Megakim World Corp. Witamy w Time Square 7 – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym w sercu Phnom Penh, stworzonym dla osób ceniących komfort, elegancję i opłacalność inwestycyjną. 📍 Lokalizacja Premium: Tylko 5 minut od TK Avenue, AEON Mall 2,…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
