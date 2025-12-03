  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Phnom Penh, Kambodża

Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 45
Szukasz biernego dochodu za granicą bez ryzyka? Przygotowany apartament w Azji z 5 * zarządzania i gwarantowana rentowność. Technologia SMART, poziom LUX. Meble i maszyny Turnkey. Hydraulika - Niemcy, Szwajcaria. Widok na wschód❤️Apartamenty w kompleksie dają gwarancję płatności czynszu za 1…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 50
🏙 Oficjalny start sprzedaży Time Square 7 – Megakim World Corp. Witamy w Time Square 7 – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym w sercu Phnom Penh, stworzonym dla osób ceniących komfort, elegancję i opłacalność inwestycyjną. 📍 Lokalizacja Premium: Tylko 5 minut od TK Avenue, AEON Mall 2,…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 40
Lokalizacja:Znajduje się na 410 Street, obok rynku rosyjskiego i Mao Tse Tong Boulevard.Architektura:50-piętrowe arcydzieło, łączące nowoczesny design i funkcjonalność.Wyposażenie:Wszystko jest zaprojektowane, aby poprawić swoje codzienne życie.Ceny:Niedrogi luksus - wysokiej jakości przestr…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
