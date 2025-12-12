  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khaet Preah Sihanouk
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khaet Preah Sihanouk, Kambodża

Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Sihanoukville, Kambodża
od
$47,823
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 30
Opis projektu.Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją ni…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Pokaż wszystko Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,197
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 30
Opis projektu.Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją ni…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 47–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
🌊 Morze, inwestycja i grabież są w jednym projekcie!💎 Pierwsza linia oceanu - apartamenty klasy biznes z widokiem panoramicznym🔥 10% zniżki na mieszkanie do końca listopada!🏖 do 12% -14% rocznie w walucie🏙️ ProjektTime Square 10 Ocean View jest wielkim międzynarodowym projektem od dewelopera…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
58,086
Mieszkanie 2 pokoi
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 39
Jeden z największych w skali nowych projektów Megakim World Corp Ltd pod marką Time Square, wiodący deweloper Kambodży, w najbardziej obiecującym nadmorskim mieście, Sihanoukville. Jest to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowy symbol statusu, technologii i rentownych inwestycji w rozwija…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się