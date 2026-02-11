  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khan Sen Sok, Kambodża

Phnom Penh
5
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$88,992
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 40–60 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży WkrótceJeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu📈 Wysoki potencjał inwestycyjny📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży🌍 Nadaje się dla c…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
Agencja
Риэлтор без границ
