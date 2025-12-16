  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Phnom Penh
3
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 40
Lokalizacja:Znajduje się na 410 Street, obok rynku rosyjskiego i Mao Tse Tong Boulevard.Architektura:50-piętrowe arcydzieło, łączące nowoczesny design i funkcjonalność.Wyposażenie:Wszystko jest zaprojektowane, aby poprawić swoje codzienne życie.Ceny:Niedrogi luksus - wysokiej jakości przestr…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 37–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Szukasz biernego dochodu za granicą bez ryzyka? Przygotowany apartament w Azji z 5 * zarządzania i gwarantowana rentowność. Technologia SMART, poziom LUX. Meble i maszyny Turnkey. Hydraulika - Niemcy, Szwajcaria. Widok na wschód❤️Apartamenty w kompleksie dają gwarancję płatności czynszu za 1…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
221,522
Mieszkanie
37.0
125,000
Agencja
Риэлтор без границ
