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Domy na sprzedaż w Smolian, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom w Podvis, Bułgaria
Dom
Podvis, Bułgaria
Powierzchnia 710 m²
$634,738
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Parametry nieruchomości w Smolian, Bułgaria

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