Wynajem długoterminowy will w Bułgaria

1 obiekt total found
Three bedroom villa near Svilengrad w Svilengrad, Bułgaria
Three bedroom villa near Svilengrad
Svilengrad, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z trzema lub czterema sypialniami Do wynajęcia tylko 12 km od miasta Svilengrad, w pow…
$584
za miesiąc
Zostaw prośbę
