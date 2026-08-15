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Domy na sprzedaż w Ivanovo, Bułgaria

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4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Bozhichen, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bozhichen, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates oferuje na sprzedaż starą nieruchomość wiejską o doskonałym potencjale reno…
$59,951
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Trastenik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Trastenik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom z 2 sypialniami…
$35,225
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Cherven, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Cherven, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten uroczy dwupiętrowy dom, położony w jednej z n…
$32,443
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Shtraklevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Shtraklevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Solid 3- Sypialnia Dom na sprzedaż z dużym ogrodem - Shtraklevo Village, Ruse Area Z przyjem…
$79,135
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w Ivanovo, Bułgaria

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