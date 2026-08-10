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Wille na sprzedaż w Górna Austria, Austria

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3 obiekty total found
Willa w Engerwitzdorf, Austria
Willa
Engerwitzdorf, Austria
Powierzchnia 400 m²
Opis terenu: Na sprzedaż jest dzia? ka z istniejącym domem mieszkalnym wymagaj? cym remontu…
$695,847
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Willa 25 pokojów w Ufer, Austria
Willa 25 pokojów
Ufer, Austria
Pokoje 25
Powierzchnia 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Willa 8 pokojów w Bezirk Vocklabruck, Austria
Willa 8 pokojów
Bezirk Vocklabruck, Austria
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Parametry nieruchomości w Górna Austria, Austria

z garażem
Tanie
Luksusowe
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