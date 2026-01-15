Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Orikum, Albania

kawalerki
17
1 pokojowe
183
2 pokojowe
66
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Orikum, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/8
Vlora Real Estate Na sprzedaż w Albanii - Premiera lokalizacji na Lungomare.Szukasz mieszkan…
$291,591
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5/5
Nowe mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Radhima Vlora, Riwiera Albańska. Szukasz now…
$230,567
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się