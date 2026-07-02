  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Videli Ltd

Videli Ltd

Bułgaria, Sofia
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
1 rok 7 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Български, Українська, עִברִית
Strona internetowa
Strona internetowa
www.videliv.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

WIDELI - PRAWDOPODOBIEŃSTWO W BUŁGARII

NOWA BUDOWA, DOMOWY, KOMPLEXY ZBIORCZE, PLOTY, ZARZĄDZANIE MAJĄTEM INWESTYCYJNYM

Twój nowy dom zaczyna się od odpowiedniego agenta u twego boku!!!

Usługi

Co otrzymujesz z VIDELI?

1. Twój osobisty broker
Oddany ekspert, który zna Twoje cele, preferencje i priorytety - i działa wyłącznie dla Ciebie.

2. Związane oferty nieruchomości
Nie tracimy waszego czasu - zobaczycie tylko nieruchomości, które naprawdę odpowiadają waszym potrzebom i stylowi życia.

3. Inwigilacje rynku można zaufać
Jasne, aktualne informacje na temat trendów rynkowych, prognoz i rzeczywistych możliwości.

4. Dostęp do wyłącznych wykazów
Zdobądź dostęp do nieruchomości, które nigdy nie pojawiają się online - bezpośrednio od deweloperów i prywatnych sprzedawców.

5. Pełne wsparcie, każdy krok drogi
Od poszukiwania nieruchomości do podpisania notariusza - i nawet po otrzymaniu kluczy - jesteśmy z tobą do końca.

6. Wytyczne finansowe
Nasi konsultanci hipoteczni pomagają określić budżet i znaleźć najbardziej odpowiednie opcje finansowania.

7. Ochrona prawna każdej transakcji
Nasz wykwalifikowany zespół prawny zapewnia:

  • Przegląd i dostosowanie umów kupna lub dzierżawy
  • Pełna kontrola historii własności i obciążeń majątkowych
  • Przegląd prawny Notary Deed przed podpisaniem

8. Wykwalifikowane negocjacje
Negocjujemy w Twoim imieniu - zapewniając najlepszą możliwą cenę, warunki płatności i warunki umowy.

Dodatkowe usługi VIDELI

1. Wycena nieruchomości - określić potencjał wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

2. Przygotowanie własności Doradztwo - jak sprawić, aby Twój dom wyróżniał się i sprzedawał lub wynajmował szybciej.

3. Rental Management - pełne zarządzanie nieruchomościami po transakcji.

4. Zaufane Zalecenia - dla firm renowacyjnych, projektantów wnętrz i sprzątania.

5. Wsparcie prawne - w tym:

  • Konsultacje z rezydentami (tymczasowe lub stałe)
  • Nabycie nieruchomości poprzez spółkę (za i przeciw)
  • Reprezentacja z pełnomocnictwem w zakresie transakcji
  • Ustawienie firmy na zakup ziemi lub działki przez zagranicznych obywateli

W VIDELI - Jesteśmy z tobą nawet po transakcji

Twoje zaufanie jest naszym największym atutem.

Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz czy inwestujesz, jesteśmy tu, by zapewnić bezpieczeństwo, płynność i sukces każdego kroku.

Nasi agenci w Bułgaria
Diana Nikolova
Diana Nikolova
Agencje w pobliżu
Avrora Plus
Bułgaria, Burgas
Rok założenia firmy 2002
Nieruchomości mieszkalne 19 Nieruchomości komercyjne 1 Działki 7
Agencja AURORA PLUS jest członkiem NREA (bułgarskiego stowarzyszenia agencji nieruchomości), który pracuje na bułgarskim rynku nieruchomości od ponad 15 lat. Sprzedaż i wynajem domów miejskich i wypoczynkowych, domów, działek na rozwój i nieruchomości biznesowych. Członek stowarzyszony: CERE…
Zostaw prośbę
ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Bułgaria, Sofia City
Nieruchomości mieszkalne 7
DREAM VISION BUŁGARIA Ltd. została założona w 2011 r. Firma oferuje usługi nieruchomości głównie w obszarze Sofii. Nasza agencja opiera się na niewielkiej liczbie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych brokerów z wieloletnim doświadczeniem. Nasza reputacja szanowanych profesjonalistów wśród kli…
Zostaw prośbę
PRO Silver
CARE ESTATE BG
Bułgaria, Pomorie
Rok założenia firmy 2018
Nieruchomości mieszkalne 2
Ние сме Агенция за недвижими имоти КЕЪР ЕСТЕЙТ БГ, като препоръчваме на пазара за недвижими имоти повече от пет години. 金енцията не осигурява високо професионално съдействие при покупко - продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, гарантираща на клиента максимална сигурност и спок…
Zostaw prośbę
Dream Home
Bułgaria, Warna
Nieruchomości mieszkalne 632
Firma Dream Home została założona ponad 10 lat temu w mieście Warna w Bułgarii. Dziś jesteśmy największą dynamicznie rozwijającą się firmą w tym sektorze.Nasze główne zalety:znaczne doświadczenie;profesjonalizm i reputacja;Duża baza danych obiektów nieruchomości;Nasza własność wyłączna;najba…
Zostaw prośbę
BESTAY PROPERTY LTD
Bułgaria, Sofia City
Rok założenia firmy 2004
Nieruchomości mieszkalne 17 Nieruchomości komercyjne 11 Działki 1
Bestay Property - agencja nieruchomości, która wspiera ludzi w znalezieniu lub sprzedaży ich domu, ziemi lub innych nieruchomości w Sofii i w całej Bułgarii. Pomagamy firmom w osiąganiu sukcesu, nabywając lub sprzedając lokale mieszkaniowe, biura, hotele, sklepy, restauracje lub inne nieruch…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się