Videli Ltd

WIDELI - PRAWDOPODOBIEŃSTWO W BUŁGARII
NOWA BUDOWA, DOMOWY, KOMPLEXY ZBIORCZE, PLOTY, ZARZĄDZANIE MAJĄTEM INWESTYCYJNYM
Twój nowy dom zaczyna się od odpowiedniego agenta u twego boku!!!
Co otrzymujesz z VIDELI?
1. Twój osobisty broker
Oddany ekspert, który zna Twoje cele, preferencje i priorytety - i działa wyłącznie dla Ciebie.
2. Związane oferty nieruchomości
Nie tracimy waszego czasu - zobaczycie tylko nieruchomości, które naprawdę odpowiadają waszym potrzebom i stylowi życia.
3. Inwigilacje rynku można zaufać
Jasne, aktualne informacje na temat trendów rynkowych, prognoz i rzeczywistych możliwości.
4. Dostęp do wyłącznych wykazów
Zdobądź dostęp do nieruchomości, które nigdy nie pojawiają się online - bezpośrednio od deweloperów i prywatnych sprzedawców.
5. Pełne wsparcie, każdy krok drogi
Od poszukiwania nieruchomości do podpisania notariusza - i nawet po otrzymaniu kluczy - jesteśmy z tobą do końca.
6. Wytyczne finansowe
Nasi konsultanci hipoteczni pomagają określić budżet i znaleźć najbardziej odpowiednie opcje finansowania.
7. Ochrona prawna każdej transakcji
Nasz wykwalifikowany zespół prawny zapewnia:
8. Wykwalifikowane negocjacje
Negocjujemy w Twoim imieniu - zapewniając najlepszą możliwą cenę, warunki płatności i warunki umowy.
Dodatkowe usługi VIDELI
1. Wycena nieruchomości - określić potencjał wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.
2. Przygotowanie własności Doradztwo - jak sprawić, aby Twój dom wyróżniał się i sprzedawał lub wynajmował szybciej.
3. Rental Management - pełne zarządzanie nieruchomościami po transakcji.
4. Zaufane Zalecenia - dla firm renowacyjnych, projektantów wnętrz i sprzątania.
5. Wsparcie prawne - w tym:
W VIDELI - Jesteśmy z tobą nawet po transakcji
Twoje zaufanie jest naszym największym atutem.
Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz czy inwestujesz, jesteśmy tu, by zapewnić bezpieczeństwo, płynność i sukces każdego kroku.