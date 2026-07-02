Videli Ltd

Usługi

Co otrzymujesz z VIDELI?

1. Twój osobisty broker

Oddany ekspert, który zna Twoje cele, preferencje i priorytety - i działa wyłącznie dla Ciebie.

2. Związane oferty nieruchomości

Nie tracimy waszego czasu - zobaczycie tylko nieruchomości, które naprawdę odpowiadają waszym potrzebom i stylowi życia.

3. Inwigilacje rynku można zaufać

Jasne, aktualne informacje na temat trendów rynkowych, prognoz i rzeczywistych możliwości.

4. Dostęp do wyłącznych wykazów

Zdobądź dostęp do nieruchomości, które nigdy nie pojawiają się online - bezpośrednio od deweloperów i prywatnych sprzedawców.

5. Pełne wsparcie, każdy krok drogi

Od poszukiwania nieruchomości do podpisania notariusza - i nawet po otrzymaniu kluczy - jesteśmy z tobą do końca.

6. Wytyczne finansowe

Nasi konsultanci hipoteczni pomagają określić budżet i znaleźć najbardziej odpowiednie opcje finansowania.

7. Ochrona prawna każdej transakcji

Nasz wykwalifikowany zespół prawny zapewnia:

Przegląd i dostosowanie umów kupna lub dzierżawy

Pełna kontrola historii własności i obciążeń majątkowych

Przegląd prawny Notary Deed przed podpisaniem

8. Wykwalifikowane negocjacje

Negocjujemy w Twoim imieniu - zapewniając najlepszą możliwą cenę, warunki płatności i warunki umowy.

Dodatkowe usługi VIDELI

1. Wycena nieruchomości - określić potencjał wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

2. Przygotowanie własności Doradztwo - jak sprawić, aby Twój dom wyróżniał się i sprzedawał lub wynajmował szybciej.

3. Rental Management - pełne zarządzanie nieruchomościami po transakcji.

4. Zaufane Zalecenia - dla firm renowacyjnych, projektantów wnętrz i sprzątania.

5. Wsparcie prawne - w tym:

Konsultacje z rezydentami (tymczasowe lub stałe)

Nabycie nieruchomości poprzez spółkę (za i przeciw)

Reprezentacja z pełnomocnictwem w zakresie transakcji

Ustawienie firmy na zakup ziemi lub działki przez zagranicznych obywateli

W VIDELI - Jesteśmy z tobą nawet po transakcji

Twoje zaufanie jest naszym największym atutem.

Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz czy inwestujesz, jesteśmy tu, by zapewnić bezpieczeństwo, płynność i sukces każdego kroku.