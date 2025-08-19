O agencji

Monolith jest najlepszym partnerem federalnym.

Jesteśmy zaufani. Nienaganna reputacja agentów i na rynku od ponad 25 lat

Monolith jest ekspertem od sprzedaży i wynajmu nieruchomości w Niżnym Nowogrodzie i regionach od 1997 roku. W tym czasie agencja zyskała reputację wiarygodnego partnera dla banków, deweloperów i klientów prywatnych.

Wstąpiliśmy do 13 najlepszych agencji nieruchomości w Rosji do emisji kredytów w 2024 roku, stał się zwycięzcą VII dorocznej nagrody HR "Pracownik roku 2024".

Agencja Monolith jest aktywnym członkiem Gildii Nizhny Novgorod certyfikowanych agentów nieruchomości, co wskazuje na niezawodność firmy i wysokie kwalifikacje pracowników.