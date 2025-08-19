  1. Realting.com
  3. ООО Монолит Истейт

ООО Монолит Истейт

Rosja, Niżny Nowogród
;
Agencja nieruchomości
1997
Mniej niż miesiąc
Русский
monolitestate.com
O agencji

Monolith jest najlepszym partnerem federalnym.

Jesteśmy zaufani. Nienaganna reputacja agentów i na rynku od ponad 25 lat

Monolith jest ekspertem od sprzedaży i wynajmu nieruchomości w Niżnym Nowogrodzie i regionach od 1997 roku. W tym czasie agencja zyskała reputację wiarygodnego partnera dla banków, deweloperów i klientów prywatnych.

Wstąpiliśmy do 13 najlepszych agencji nieruchomości w Rosji do emisji kredytów w 2024 roku, stał się zwycięzcą VII dorocznej nagrody HR "Pracownik roku 2024".

Agencja Monolith jest aktywnym członkiem Gildii Nizhny Novgorod certyfikowanych agentów nieruchomości, co wskazuje na niezawodność firmy i wysokie kwalifikacje pracowników.

Godziny pracy
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Olga Mironova
Olga Mironova
