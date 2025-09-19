  1. Realting.com
ООО "Добрые Мысли"

Białoruś, Mińsk
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
5 lat 4 miesiące
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
d-mysli.by/
O agencji
Dobrze. Myśli agencja nieruchomości została założona przez zespół podobnie myślących profesjonalistów. Każdy z nas ma własne doświadczenie nieruchomości, które połączyliśmy, aby stworzyć klientom pozytywne postrzeganie pośrednika nieruchomości. Zapewniając wysokiej jakości usługi nieruchomości, które spełniają Państwa oczekiwania, chcemy ustanowić wysoki standard dla wszystkich agencji nieruchomości na Białorusi. Rzeczywiście kochamy i znamy naszą pracę, rozumiemy potrzeby naszych klientów i staramy się je zaspokoić w możliwie największym stopniu.
Гарант Недвижимость, Недвижимость
Białoruś, Liesnia
Nieruchomości mieszkalne 403 Nieruchomości komercyjne 35 Wynajem długoterminowy 159 Działki 48
Agencja nieruchomości "Garant Real Estate" LLC jest jedną z największych agencji nieruchomości w Mińsku.Każdego dnia nasi specjaliści pomagają ludziom znaleźć opłacalne i bezpieczne rozwiązania wszystkich problemów związanych ze sprzedażą, zakupem i wynajmem nieruchomości
Эра - Недвижимости плюс
Białoruś, Liesnia
Nowe budynki 20
Кохинур
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2002
Nieruchomości mieszkalne 1
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 49 Nieruchomości komercyjne 7 Wynajem długoterminowy 1 Działki 2
Sotni metrov ( Setki metrów ) jest firmą zorientowaną na klienta. Dla nas równie ważna jest legalność naszych transakcji, bezpieczeństwo naszych rozliczeń oraz wygoda i komfort naszych klientów. Świadczymy usługi na wtórnym i pierwotnym rynku mieszkaniowym. Apartamenty, domy, domki letniskow…
ООО "Твой риэлтер"
Białoruś, Homel
Nieruchomości mieszkalne 93
Twoja agencja nieruchomości Realtor pomaga swoim klientom spełnić ich ukochane marzenia i plany. Świadczymy tylko wysokiej jakości usługi zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Każda osoba do współpracy z naszą firmą na pewno otrzyma pożądany wynik i zaufanie do przyszłości
