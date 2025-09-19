ООО "Добрые Мысли"

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Dobrze. Myśli agencja nieruchomości została założona przez zespół podobnie myślących profesjonalistów. Każdy z nas ma własne doświadczenie nieruchomości, które połączyliśmy, aby stworzyć klientom pozytywne postrzeganie pośrednika nieruchomości.
Zapewniając wysokiej jakości usługi nieruchomości, które spełniają Państwa oczekiwania, chcemy ustanowić wysoki standard dla wszystkich agencji nieruchomości na Białorusi.
Rzeczywiście kochamy i znamy naszą pracę, rozumiemy potrzeby naszych klientów i staramy się je zaspokoić w możliwie największym stopniu.
Agencja nieruchomości "Garant Real Estate" LLC jest jedną z największych agencji nieruchomości w Mińsku.Każdego dnia nasi specjaliści pomagają ludziom znaleźć opłacalne i bezpieczne rozwiązania wszystkich problemów związanych ze sprzedażą, zakupem i wynajmem nieruchomości
Sotni metrov ( Setki metrów ) jest firmą zorientowaną na klienta. Dla nas równie ważna jest legalność naszych transakcji, bezpieczeństwo naszych rozliczeń oraz wygoda i komfort naszych klientów. Świadczymy usługi na wtórnym i pierwotnym rynku mieszkaniowym. Apartamenty, domy, domki letniskow…
Twoja agencja nieruchomości Realtor pomaga swoim klientom spełnić ich ukochane marzenia i plany. Świadczymy tylko wysokiej jakości usługi zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Każda osoba do współpracy z naszą firmą na pewno otrzyma pożądany wynik i zaufanie do przyszłości