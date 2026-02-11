  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Ulus
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 23
Surface 95–260 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet est situé dans le quartier de Kadıköy, au cœur de la partie asiatique d'Istanbul. * En 10 minutes, vous pouvez rejoindre le premier pont qui relie les parties asiatique et européenne * Le tunnel d'Avrasiya est à 5 minutes * Ligne de métrobus à 5 minutes • Station de métro à 15…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.0
190,000
Apartment 2 chambres
135.0
450,000
Apartment 3 chambres
215.0
560,000
Apartment 4 chambres
260.0
990,000
Agence
Mehal Group
