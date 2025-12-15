  1. Realting.com
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$205,793
La résidence dispose de jardins, sécurité, une aire de jeux pour enfants, un parking, une salle de sport, une piscine.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 2,2 kmUniversité - 6,7 kmCentre-ville - 2.8
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$59,980
La résidence dispose de jardins, de sécurité, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, de boutiques.Achèvement - août 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 4,1 kmUniversité - 2,6 kmCentre-
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$70,994
La résidence dispose de jardins, de sécurité, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 4,7 kmUniversité - 3.7 kmCentre-ville - 5 kmArrêt de bus - 10 mètres
Agence
TRANIO
Laisser une demande
