  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Episkopi Pafou
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Episkopi Pafou, Chypre

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$556,110
L'année de construction 2026
Surface 199 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Almond Villas, une luxueuse enclave de 9 villas exquises nichées dans les collines sereines d'Episkopi, Paphos, Chypre. Entouré d'amande luxuriante et d'oliviers, ce havre paisible offre des intérieurs méticuleusement conçus inondés de lumière naturelle. Ces villas disposent de sys…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Afficher tout Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$570,462
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 199 m²
5 objets immobiliers 5
Almonds Villas – Villas modernes dans le charmant village d’Episkopi, Paphos 3 chambres | 3 salles de bains | Parcelles : 295–467 m² | Surface habitable : 198,75 m² Prix : à partir de 495 000 € + TVA | Livraison : 10 à 15 mois Almonds Villas est un nouveau projet exclusif de 9 villas …
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller