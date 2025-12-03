  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Limassol
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en District de Limassol, Chypre

East Limassol Municiplaity
2
Germasogeia
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Koinoteta Pyrgou Lemesou
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Afficher tout Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$425,523
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Composez le projet III – Quatre maisons de type CherryLes maisons se composent de 4 chambres et 2 salles de bains.Rez-de-chaussée - 80m2 - Étage supérieur – 62m2Entrée couverte – 3m2 – Total – 145m2Verandas non couvertes – 6m2Terrain - 420m2 (chaque maison)La superficie totale couverte de ch…
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Afficher tout Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Superficie couverte en m² : 420 m² de maison principale plus 80 m² de vérandas couvertes plus 40 m² de maison d'amis plus 20 m² de maison de service.Superficie du terrain en m² : 4 286 m²Type de propriété et emplacement/ville : « Sterling Carob », située à Souni, Limassol, Chypre.Statut : Pr…
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Afficher tout Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
depuis
$7,12M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Une communauté de villas exclusive à Agios TychonosNichée dans le prestigieux quartier d'Agios Tychonos, à proximité du célèbre hôtel Four Seasons, cette résidence exceptionnelle propose une collection de 11 villas de luxe, chacune conçue pour offrir un confort, une intimité et une vue impre…
Développeur
Livein
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Livein
Langues
English, Русский, Ελληνικά
John TaylorJohn Taylor
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Afficher tout Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$671,234
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La maison se compose de 4 chambres et 4 salles de bains.Rez-de-chaussée - 125m2 - Étage supérieur – 74m2Véranda couverte – 25m2 – Total – 224m2Terrain - 663m2Voici une liste de ce qui est inclus dans le prixSystème de chauffage solaire et électrique de l'eau.Piscine 4m x 8m.1m pavage autour …
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Germasogeia, Chypre
depuis
$445,574
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–106 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Développeur
Realtika
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Realtika
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chypre
depuis
$2,52M
Le premier projet résidentiel de renommée mondiale réalisé par Philippe Starck à Chypre.Philippe Starck est une personnalité frappante et l'un des gourous les plus provocateurs du design mondial, selon de nombreux experts et ses admirateurs.Starck ne se limite pas à un domaine particulier da…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Afficher tout Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$702,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La maison se compose de 4 chambres et 4 salles de bains.   Rez-de-chaussée - 160 m2 - Étage supérieur - 90 m2 Véranda couverte - 15 m2 - Total - 265 m2 Terrain  - 750m2 La surface totale couverte de la maison est de 265m2 et elle dispose également d'une grande véranda non couverte …
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller