Village de chalets The Pearl

The Pearl — 5 villas modernes avec 3 chambres, piscine privée et terrasse, à seulement 1 km de la mer et 4 km du centre commercial Kings Avenue, dans le quartier prisé de Chloraka, Paphos.

Idéal pour résidence principale, vacances ou investissement : système VRF, chauffage au sol, efficacité énergétique, intimité et style — tout est inclus.

The Pearl est un complexe résidentiel exclusif situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Paphos — Chloraka. Il comprend seulement 5 villas indépendantes, conçues pour offrir une qualité de vie exceptionnelle près de la mer.

🌿 Architecture contemporaine & agencement intelligent

Les villas reflètent un style méditerranéen moderne : espaces ouverts, grandes baies vitrées, tons naturels et transition fluide vers les terrasses privées.

🏡 Caractéristiques principales :

3 chambres et 3 salles de bains

Surface couverte jusqu’à 144 m²

Vérandas jusqu’à 37 m²

Parcelles de 330 à 447 m²

Piscine privée 3×6 m

Système VRF inclus

Chauffage au sol inclus

Fenêtres basse consommation & isolation thermique

Cuisines et salles de bains entièrement équipées

Sol stratifié dans les chambres, carrelage ailleurs

🔧 Options supplémentaires :

Pack mobilier – 35 000 €

Zone barbecue – 10 000 €

Panneaux solaires 6 kW – 10 000 €

📍 Emplacement idéal :

🌊 1 km de la mer

🛒 1,5 km du supermarché

🛍️ 4 km du Kings Avenue Mall

Proche d’écoles internationales, cliniques, restaurants, etc.

💼 Parfait pour :

Résidence principale

Vacances en famille

Investissement locatif rentable

The Pearl — un havre de paix, de style et de confort.

📞 Contactez-nous dès aujourd’hui — recevez les plans et réservez votre villa de rêve à Chypre !