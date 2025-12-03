  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Yeroskipou
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Yeroskipou, Chypre

appartements
23
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Afficher tout Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Yeroskipou, Chypre
depuis
$996,249
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 220 m²
1 objet immobilier 1
Elite Residences – Villas premium proches de la mer à Paphos 🌟 Villas modernes avec 3–4 chambres, piscines privées et terrains jusqu’à 600 m². Elite Residences est un projet résidentiel exclusif dans le prestigieux quartier de Geroskipou, Paphos. 🔑 Atouts du projet : • Plus de 20 pla…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Afficher tout Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chypre
depuis
$308,377
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chypre
depuis
$1,09M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 189 m²
1 objet immobilier 1
Complexe avec 5 villas
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Karon PhuketKaron Phuket
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Yeroskipou, Chypre
depuis
$691,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 172–219 m²
5 objets immobiliers 5
Golden Hills – Villas modernes avec vue sur mer à Geroskipou, Paphos 3 ou 4 chambres | Parcelles jusqu’à 422 m² | Surface habitable jusqu’à 219 m² Piscine privée | Classe énergétique A | Garage | Finitions et technologies modernes Golden Hills est un projet résidentiel exclusif de 20 …
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chypre
depuis
$842,592
L'année de construction 2026
Surface 197 m²
1 objet immobilier 1
Sandy Beach Villas est un complexe fermé exclusif à Geroskipou, Paphos, offrant une vie luxueuse dans un environnement serein. Le développement se compose de six villas élégantes, chacune comprenant trois chambres spacieuses, deux salles de bains, une toilette invités, et une piscine privée.…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller