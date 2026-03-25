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Maisons neuves en Germasogeia, Chypre

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Club-house Nikolas Residences
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Germasogeia, Chypre
depuis
$549,420
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–106 m²
2 objets immobiliers 2
Une nouvelle version du clubhouse dans une région que vous apprécierez certainement.Germasoya, LimassolLa vie dans les résidences Nikolas sera calme et sereine. Ici vous pouvez créer le style de vie de vos rêves sans faire beaucoup d'efforts, en profitant de tout ce dont vous avez besoin pou…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.3 – 105.6
513,703 – 523,001
Développeur
Realtika
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