Villa villa in Limassol

Le premier projet résidentiel de renommée mondiale réalisé par Philippe Starck à Chypre.

Philippe Starck est une personnalité frappante et l'un des gourous les plus provocateurs du design mondial, selon de nombreux experts et ses admirateurs.

Starck ne se limite pas à un domaine particulier dans son travail créatif. Il conçoit, pour le dire avec hardiesse, presque tout - des objets ménagers et intérieurs, des vêtements, divers gadgets, des médailles olympiques, des meubles universellement aimés, des yachts uniques et des bâtiments fonctionnels, dynamiques et distinctifs mondialement reconnus (Philippe conçoit des immeubles résidentiels et commerciaux dans le monde entier).

Le premier projet de Starck en Russie a été le restaurant de luxe extravagant Bon, qui a ouvert en 2006 au cœur même de Moscou. Ce fut suivi par le complexe résidentiel "Dykhanie".