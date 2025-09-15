  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Villa villa in Limassol

Villa villa in Limassol

Pyrgos Lemesou, Chypre
depuis
$2,50M
BTC
29.7109878
ETH
1 557.2798966
USDT
2 469 548.9621284
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
3
Laisser une demande
ID: 28000
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Koinoteta Pyrgou Lemesou
  • Village
    Pyrgos Lemesou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Le premier projet résidentiel de renommée mondiale réalisé par Philippe Starck à Chypre.

Philippe Starck est une personnalité frappante et l'un des gourous les plus provocateurs du design mondial, selon de nombreux experts et ses admirateurs.

Starck ne se limite pas à un domaine particulier dans son travail créatif. Il conçoit, pour le dire avec hardiesse, presque tout - des objets ménagers et intérieurs, des vêtements, divers gadgets, des médailles olympiques, des meubles universellement aimés, des yachts uniques et des bâtiments fonctionnels, dynamiques et distinctifs mondialement reconnus (Philippe conçoit des immeubles résidentiels et commerciaux dans le monde entier).

Le premier projet de Starck en Russie a été le restaurant de luxe extravagant Bon, qui a ouvert en 2006 au cœur même de Moscou. Ce fut suivi par le complexe résidentiel "Dykhanie". (en milliers de dollars)

Localisation sur la carte

Pyrgos Lemesou, Chypre
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Almond Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$570,462
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
depuis
$7,12M
Villa City Views
Paphos, Chypre
depuis
$617,342
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
District de Paphos, Chypre
depuis
$463,583
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chypre
depuis
$842,592
Vous regardez
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chypre
depuis
$2,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Afficher tout Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Koúklia, Chypre
depuis
$2,42M
L'année de construction 2020
Surface 318 m²
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet « Meilleur complexe de golf d'Europe 2018 », selon l'association internationale des voyagistes de golf « Poséidon », est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée.De vastes espaces avec des jardins pittoresques créent une atmosphère d'intimité à dis…
Développeur
Aphrodite Hills
Laisser une demande
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Afficher tout Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$702,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La maison se compose de 4 chambres et 4 salles de bains.   Rez-de-chaussée - 160 m2 - Étage supérieur - 90 m2 Véranda couverte - 15 m2 - Total - 265 m2 Terrain  - 750m2 La surface totale couverte de la maison est de 265m2 et elle dispose également d'une grande véranda non couverte …
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Afficher tout Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Chypre
depuis
$617,342
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 135–161 m²
9 objets immobiliers 9
City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu’à 175 m² habitables, terrains jusqu’à 291 m², prix à partir de 530 000 €. Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller