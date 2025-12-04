  1. Realting.com
Maisons neuves en East Limassol Municiplaity, Chypre

Germasogeia
Koinoteta Agiou Tychona
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
depuis
$7,12M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Une communauté de villas exclusive à Agios TychonosNichée dans le prestigieux quartier d'Agios Tychonos, à proximité du célèbre hôtel Four Seasons, cette résidence exceptionnelle propose une collection de 11 villas de luxe, chacune conçue pour offrir un confort, une intimité et une vue impre…
Développeur
Livein
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Germasogeia, Chypre
depuis
$445,574
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–106 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Développeur
Realtika
