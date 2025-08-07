  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agía Nápa
  4. Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Agía Nápa, Chypre
depuis
$734,114
2
ID: 27340
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Famagouste
  • Ville
    Agía Nápa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Napa Amaris Villas est un complexe résidentiel unique de huit villas de luxe situées au cœur de la ville de villégiature d'Ayia Napa, à quelques minutes de la célèbre plage de Nissi, la TripAdvisor primée.

Le projet est situé dans une zone prestigieuse de la ville - à proximité du port pittoresque, du centre-ville, Makronissos Beach et de la nouvelle Ayia Napa Marina, qui le rend non seulement idéal pour vivre, mais aussi un investissement attrayant.

🏠 Caractéristiques du projet:

  • Type de propriété: Villas

  • Nombre de chambres : 4–5

  • Nombre de salles de bains: 3-4

  • Superficie: 299 à 329 m2

  • Surface habitable: jusqu'à 183 m2

  • Verandas couvertes: jusqu'à 35 m2

  • Jardin sur le toit: jusqu'à 32 m2

  • Piscine privée: là

  • Parking: couvert, 1 place

  • Date d'achèvement : mars 2027

  • Prix à partir de 630 000 € + TVA

✨ Caractéristiques de chaque villa:

  • Spacieux salon et cuisine entièrement équipée

  • Chambres avec salle de bains et salle de bains

  • Verandas couvertes, zone barbecue, pergola

  • Piscine privée et douche près de la piscine

  • Jardin de toit avec vue panoramique sur la mer

  • Murs isolants et isolation thermique

  • Vitrage panoramique avec double vitrage

  • Pré-installation des systèmes de climatisation et de chauffage central

  • Système de télévision et de stockage par satellite

  • Système d'alimentation en eau sous pression

  • Accès à la plage à pied

📍 Lieu:

  • Ville: Ayia Napa

  • Pays : Chypre

  • Plages à proximité: Nissi Beach, Makronissos Beach

  • Infrastructure: restaurants, commerces, port, Ayia Napa Marina

💼 Pourquoi investir dans Napa Amaris Villas:

  • Une des régions touristiques les plus populaires de Chypre

  • Potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière

  • Excellente location et rentabilité

  • Conception moderne et haute spécification de construction

Localisation sur la carte

Agía Nápa, Chypre

Vous regardez
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agía Nápa, Chypre
depuis
$734,114
