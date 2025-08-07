Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas est un complexe résidentiel unique de huit villas de luxe situées au cœur de la ville de villégiature d'Ayia Napa, à quelques minutes de la célèbre plage de Nissi, la TripAdvisor primée.
Le projet est situé dans une zone prestigieuse de la ville - à proximité du port pittoresque, du centre-ville, Makronissos Beach et de la nouvelle Ayia Napa Marina, qui le rend non seulement idéal pour vivre, mais aussi un investissement attrayant.
🏠 Caractéristiques du projet:
Type de propriété: Villas
Nombre de chambres : 4–5
Nombre de salles de bains: 3-4
Superficie: 299 à 329 m2
Surface habitable: jusqu'à 183 m2
Verandas couvertes: jusqu'à 35 m2
Jardin sur le toit: jusqu'à 32 m2
Piscine privée: là
Parking: couvert, 1 place
Date d'achèvement : mars 2027
Prix à partir de 630 000 € + TVA
✨ Caractéristiques de chaque villa:
Spacieux salon et cuisine entièrement équipée
Chambres avec salle de bains et salle de bains
Verandas couvertes, zone barbecue, pergola
Piscine privée et douche près de la piscine
Jardin de toit avec vue panoramique sur la mer
Murs isolants et isolation thermique
Vitrage panoramique avec double vitrage
Pré-installation des systèmes de climatisation et de chauffage central
Système de télévision et de stockage par satellite
Système d'alimentation en eau sous pression
Accès à la plage à pied
📍 Lieu:
Ville: Ayia Napa
Pays : Chypre
Plages à proximité: Nissi Beach, Makronissos Beach
Infrastructure: restaurants, commerces, port, Ayia Napa Marina
💼 Pourquoi investir dans Napa Amaris Villas:
Une des régions touristiques les plus populaires de Chypre
Potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière
Excellente location et rentabilité
Conception moderne et haute spécification de construction