Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas est un complexe résidentiel unique de huit villas de luxe situées au cœur de la ville de villégiature d'Ayia Napa, à quelques minutes de la célèbre plage de Nissi, la TripAdvisor primée.

Le projet est situé dans une zone prestigieuse de la ville - à proximité du port pittoresque, du centre-ville, Makronissos Beach et de la nouvelle Ayia Napa Marina, qui le rend non seulement idéal pour vivre, mais aussi un investissement attrayant.

🏠 Caractéristiques du projet:

Type de propriété: Villas

Nombre de chambres : 4–5

Nombre de salles de bains: 3-4

Superficie: 299 à 329 m2

Surface habitable: jusqu'à 183 m2

Verandas couvertes: jusqu'à 35 m2

Jardin sur le toit: jusqu'à 32 m2

Piscine privée: là

Parking: couvert, 1 place

Date d'achèvement : mars 2027

Prix à partir de 630 000 € + TVA

✨ Caractéristiques de chaque villa:

Spacieux salon et cuisine entièrement équipée

Chambres avec salle de bains et salle de bains

Verandas couvertes, zone barbecue, pergola

Piscine privée et douche près de la piscine

Jardin de toit avec vue panoramique sur la mer

Murs isolants et isolation thermique

Vitrage panoramique avec double vitrage

Pré-installation des systèmes de climatisation et de chauffage central

Système de télévision et de stockage par satellite

Système d'alimentation en eau sous pression

Accès à la plage à pied

📍 Lieu:

Ville: Ayia Napa

Pays : Chypre

Plages à proximité: Nissi Beach, Makronissos Beach

Infrastructure: restaurants, commerces, port, Ayia Napa Marina

💼 Pourquoi investir dans Napa Amaris Villas: