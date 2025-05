Villa Almonds Villas

Découvrez Almond Villas, une luxueuse enclave de 9 villas exquises nichées dans les collines sereines d'Episkopi, Paphos, Chypre. Entouré d'amande luxuriante et d'oliviers, ce havre paisible offre des intérieurs méticuleusement conçus inondés de lumière naturelle. Ces villas disposent de systèmes VRV pour un contrôle climatique efficace et un chauffage par le sol pour un confort annuel.

Avec de grandes fenêtres et des balcons offrant une vue imprenable sur les collines et les vallées, Almond Villas se mêle parfaitement à leur environnement naturel. À l'extérieur, vous trouverez des jardins luxuriants, des piscines privées et des terrasses ombragées pour un dîner en plein air ou une détente ensoleillée.

A l'intérieur, des espaces de vie spacieux, des cuisines modernes et des chambres confortables attendent, toutes terminées aux plus hauts standards. Choisissez parmi deux, trois ou quatre chambres à coucher selon vos besoins. Episkopi, imprégné d'histoire et de culture, propose des sentiers de montagne, des promenades dans la nature et des plages vierges pour les amateurs de plein air.

Almond Villas est votre destination idéale pour vivre dans un cadre paisible et harmonieux, que vous cherchiez une résidence à temps plein ou une retraite de vacances. Découvrez ici le mélange parfait de confort, de style et de beauté naturelle.