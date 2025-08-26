  1. Realting.com
Villa City Views

Paphos, Chypre
$617,342
$3,832/m²
9
ID: 27491
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu’à 175 m² habitables, terrains jusqu’à 291 m², prix à partir de 530 000 €.

Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs spacieux, les baies vitrées panoramiques et les terrasses privées avec piscine offrent des conditions idéales pour vivre et se détendre confortablement à Chypre.

Caractéristiques principales

  • 3 chambres et 3 salles de bain

  • Surface couverte de 134,5 à 150 m²

  • Terrasses de 12 à 35 m²

  • Surface totale jusqu’à 175 m²

  • Terrains de 252 à 291 m²

  • Piscine privée 3×6 m

  • Système de climatisation VRF

  • Chauffage par le sol

  • Fenêtres à haute efficacité énergétique et isolation thermique

  • Parking privé et finitions personnalisables

Emplacement

  • 4 km du centre de Paphos

  • 6 km de la plage

  • 2,5 km de l’hôpital

  • 3 km du supermarché

  • 5 km de l’école internationale

  • 8,9 km du port

  • 10 km du golf

  • 15 km de l’aéroport

Idéal pour

  • Les familles avec enfants recherchant calme et sécurité

  • Les investisseurs pour la location à long terme

  • Les investisseurs pour la location saisonnière à haut rendement

City Views — l’alliance parfaite entre confort, design moderne et opportunités d’investissement dans l’un des meilleurs quartiers de Paphos.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir plus de détails et réserver votre villa à City Views.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 135.0 – 161.0
Prix ​​par m², USD 3,834 – 4,832
Prix ​​de l'appartement, USD 617,342 – 652,286

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre

Posez toutes vos questions
