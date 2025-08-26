Villa City Views

City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu’à 175 m² habitables, terrains jusqu’à 291 m², prix à partir de 530 000 €.
Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs spacieux, les baies vitrées panoramiques et les terrasses privées avec piscine offrent des conditions idéales pour vivre et se détendre confortablement à Chypre.
Caractéristiques principales
3 chambres et 3 salles de bain
Surface couverte de 134,5 à 150 m²
Terrasses de 12 à 35 m²
Surface totale jusqu’à 175 m²
Terrains de 252 à 291 m²
Piscine privée 3×6 m
Système de climatisation VRF
Chauffage par le sol
Fenêtres à haute efficacité énergétique et isolation thermique
Parking privé et finitions personnalisables
Emplacement
4 km du centre de Paphos
6 km de la plage
2,5 km de l’hôpital
3 km du supermarché
5 km de l’école internationale
8,9 km du port
10 km du golf
15 km de l’aéroport
Idéal pour
Les familles avec enfants recherchant calme et sécurité
Les investisseurs pour la location à long terme
Les investisseurs pour la location saisonnière à haut rendement
City Views — l’alliance parfaite entre confort, design moderne et opportunités d’investissement dans l’un des meilleurs quartiers de Paphos.
