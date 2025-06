Village de chalets Elite Residences

🌟 Villas modernes de 3 à 4 chambres, piscines privées et terrains jusqu'à 600 m2. Elite Residences est un développement haut de gamme près de la mer à Paphos.

Bienvenue à Elite Residences — un projet résidentiel exceptionnel situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paphos, Geroskipou.

Ce développement allie harmonieusement architecture contemporaine, technologies respectueuses de l'environnement et infrastructures haut de gamme pour offrir un confort et une élégance inégalés.

🔑 Faits saillants :

Villas exclusives: Plus de 20 aménagements uniques (types A à H2), offrant 3 à 5 chambres, un salon spacieux, des piscines privées et des terrasses.

Taille de la villa: De 177 m2 à 265 m2 de surface habitable.

Privacy & Security: Chaque villa comprend son propre terrain privé et un parking dédié.

Classe d'efficacité énergétique A : Avec panneaux solaires, isolation thermique et systèmes modernes de contrôle du climat.

Équipements du Clubhouse: Centre de remise en forme, salon, aire de jeux, café et espaces communautaires.

Lieu principal: 5 minutes de la plage 10 minutes du centre-ville de Paphos 15 minutes de l'aéroport international de Paphos À distance de marche des magasins, écoles et restaurants



🏡 Style & Architecture & #160;:

Chaque villa présente un design minimaliste moderne avec des matériaux naturels, des fenêtres panoramiques et une vie ouverte. Les intérieurs peuvent être personnalisés en fonction de votre goût personnel.

📍 Emplacement idéal:

Les résidences Elite sont situées à Geroskipou, l'une des zones les plus dynamiques et les plus désirables de Chypre. Il offre un équilibre parfait entre l'intimité et la proximité des commodités urbaines, idéal pour la vie permanente, les vacances ou l'investissement.

💡 Pourquoi choisir les résidences Elite :

Qualité supérieure de la construction

Développeur international réputé

Options de paiement flexibles

Admissibilité à la résidence de Chypre par programme d'investissement

📞 Réservez une présentation virtuelle ou planifiez une visite du site aujourd'hui.

Découvrez la vie haut de gamme chez Elite Residences – où le style rencontre le confort et votre avenir commence.