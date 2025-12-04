  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Péyia
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Péyia, Chypre

appartements
9
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Afficher tout Villa Superior
Villa Superior
Péyia, Chypre
depuis
$5,61M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Afficher tout Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Péyia, Chypre
depuis
$661,192
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 123–254 m²
5 objets immobiliers 5
Infinity Villas — Villas de luxe de 3, 4 et 5 chambres à Pegeia, Paphos Surface habitable : 123 m² à 309 m² | Terrains : 293 m² à 800 m² | Piscine privée | Garage couverte | À partir de 560 000 € + TVA Infinity est un complexe exclusif de 20 villas de standing au design moderne, situé da…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller