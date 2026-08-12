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Maisons neuves en District de Paphos, Chypre

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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Paphos, Chypre
depuis
$1,24M
Options de finition Аvec finition
Villa dans le complexe Royal Bay Resort - PaphosLe Royal Bay Resort est situé dans la zone prestigieuse des tombeaux des Rois - Kato Paphos le long de la côte, juste sur la plage de sable célèbre Venus Beach.Prix: 1,085.000 EUR + TVALa villa peut être louée pour 600 EUR par jour.Caractéristi…
Agence
Smart Home
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Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
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Villa City Views
Paphos, Chypre
depuis
$617,342
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 135–161 m²
9 objets immobiliers 9
City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu’à 175 m² habitables, terrains jusqu’à 291 m², prix à partir de 530 000 €. Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Maison de ville Konia Green
Maison de ville Konia Green
Paphos, Chypre
depuis
$464,171
T.V.A.
L'année de construction 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Association
BitProperty
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TekceTekce
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
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Villa Superior
Péyia, Chypre
depuis
$5,61M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Association
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Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
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Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chypre
depuis
$308,377
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
🏙️ À propos du projetLUNA GENE propose une collection élégante de 24 appartements avec 1 ou 2 chambres.Le développement allie esthétique moderne et fonctionnalité, offrant des mises en page ouvertes, de grandes fenêtres et des matériaux de haute qualité.Les résidents peuvent profiter d'une p…
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Invest Cafe
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Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
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Village de chalets Infinity
Péyia, Chypre
depuis
$661,192
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 123–254 m²
5 objets immobiliers 5
Infinity Villas — Villas de luxe de 3, 4 et 5 chambres à Pegeia, Paphos Surface habitable : 123 m² à 309 m² | Terrains : 293 m² à 800 m² | Piscine privée | Garage couverte | À partir de 560 000 € + TVA Infinity est un complexe exclusif de 20 villas de standing au design moderne, situé da…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
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Village de chalets The Pearl
Paphos, Chypre
depuis
$748,057
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 173–181 m²
5 objets immobiliers 5
The Pearl — 5 villas modernes avec 3 chambres, piscine privée et terrasse, à seulement 1 km de la mer et 4 km du centre commercial Kings Avenue, dans le quartier prisé de Chloraka, Paphos. Idéal pour résidence principale, vacances ou investissement : système VRF, chauffage au sol, efficac…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chypre
depuis
$1,09M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 189 m²
1 objet immobilier 1
Complexe avec 5 villas
Association
BitProperty
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Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
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Villa Dionysus Greens
Koúklia, Chypre
depuis
$582,022
L'année de construction 2023
Surface 129–364 m²
3 objets immobiliers 3
Elite villas Despite the location in the heart of the resort, the elite villas of the Dionysa Garden complex are designed to create maximum comfort and privacy. The complex will be erected surrounded by golf courses and will allow owners to fully enjoy the beauties of the surrounding natu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Développeur
Aphrodite Hills
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Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Yeroskipou, Chypre
depuis
$691,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 172–219 m²
5 objets immobiliers 5
Golden Hills – Villas modernes avec vue sur mer à Geroskipou, Paphos 3 ou 4 chambres | Parcelles jusqu’à 422 m² | Surface habitable jusqu’à 219 m² Piscine privée | Classe énergétique A | Garage | Finitions et technologies modernes Golden Hills est un projet résidentiel exclusif de 20 …
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chypre
depuis
$842,592
L'année de construction 2026
Surface 197 m²
1 objet immobilier 1
Sandy Beach Villas est un complexe fermé exclusif à Geroskipou, Paphos, offrant une vie luxueuse dans un environnement serein. Le développement se compose de six villas élégantes, chacune comprenant trois chambres spacieuses, deux salles de bains, une toilette invités, et une piscine privée.…
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Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
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Villa Poseidon Grand Villas
Koúklia, Chypre
depuis
$2,42M
L'année de construction 2020
Surface 318 m²
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet « Meilleur complexe de golf d'Europe 2018 », selon l'association internationale des voyagistes de golf « Poséidon », est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée.De vastes espaces avec des jardins pittoresques créent une atmosphère d'intimité à dis…
Développeur
Aphrodite Hills
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Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
District de Paphos, Chypre
depuis
$463,583
Nombre d'étages 2
Situé à proximité des tombeaux des Rois et de l'hôtel Elysium d'élite, l'Astra 12 propose des appartements de 1 & 2 chambres avec des finitions haut de gamme et une vue sur la mer depuis le 3ème étage. Une économie de TVA de 19% grâce à la rénovation des bâtiments en fait un investissement u…
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Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$556,110
L'année de construction 2026
Surface 199 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Almond Villas, une luxueuse enclave de 9 villas exquises nichées dans les collines sereines d'Episkopi, Paphos, Chypre. Entouré d'amande luxuriante et d'oliviers, ce havre paisible offre des intérieurs méticuleusement conçus inondés de lumière naturelle. Ces villas disposent de sys…
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