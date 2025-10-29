  1. Realting.com
Club house Nikolas Residences

Germasogeia, Chypre
depuis
$452,186
T.V.A.
depuis
$5,244/m²
BTC
5.3786623
ETH
281.9186888
USDT
447 069.2820667
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4 1
ID: 32775
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Germasogeia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 105.6
Prix ​​par m², USD 4,966
Prix ​​de l'appartement, USD 524,443

Localisation sur la carte

Germasogeia, Chypre
Épiceries

Revue vidéo de club-house Nikolas Residences

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
