  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agía Nápa
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Agía Nápa, Chypre

appartements
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agía Nápa, Chypre
depuis
$734,480
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Napa Amaris Villas est un complexe résidentiel unique de huit villas de luxe situées au cœur de la ville de villégiature d'Ayia Napa, à quelques minutes de la célèbre plage de Nissi, la TripAdvisor primée.Le projet est situé dans une zone prestigieuse de la ville - à proximité du port pittor…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller