Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Phnom Penh
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Phnom Penh, Cambodge

Khan Sen Sok
99
Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
Khan Chamkar Mon
156
Montrer plus
Copropriété Supprimer
Tout effacer
651 propriété total trouvé
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ces condos idéalement situés sont à côté de Chippong Sen Sok et à seulement 5 minutes de gra…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 5
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$680
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 12
Crown Towers offre une expérience de vie urbaine haut de gamme définie par l'architecture mo…
$380
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 16
Condo 3BR/ 2 salle de bain 💵 Prix de location : 1100$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse:…
$1,100
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Moderne 1 lit, 1 bain condo à louer à Tuol Kouk, Phnom Penh à quelques minutes à pied de l'a…
$390
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement moderne d'une chambre à coucher, d'une salle de bains offre 68,3m2 d'espace …
$2,126
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio de 44 m2 est disponible à la location à 400 $ par mois, offrant un espace de vie c…
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 32
Bienvenue dans ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer au coeur de Chamkar Mon, Tonle Basak,…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 10
Entrez dans la ville moderne avec ce spacieux appartement de 1 chambre, parfaitement situé a…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 8
Vivez une vie urbaine contemporaine au cœur de BKK1 avec cet appartement élégant et entièrem…
$1,550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Situé à BKK1, cet élégant appartement de 2 chambres à coucher offre environ 90–96m2 d'espace…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains offre 120 m2 d'espace de vie confor…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est disponible à la location à 700 $ par mois et e…
$700
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Entrez dans cet élégant appartement de 1 chambre, 1 salle de bain à Por Sen Chey, Cham Chao,…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 6
Nouvelle unité!!! Emplacement: Sen Sok zone Nombre de chambres: 1 Nombre de salles de bains:…
$380
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 16
[Tour TV] Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 600$/mois 📆 Disponible: Maintenan…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 14
Condo 2BR/ 2 salle de bain + 1 💵 Prix de location : 1200$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adre…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Sol 25
Cette propriété est un appartement moderne de style minimaliste par un développeur japonais …
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 6
✨Vous cherchez un condo de 1 chambre? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, près de To…
$380
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Vivez une vie urbaine animée dans ce charmant condo de 2 chambres, 1 salle de bains à louer!…
$280
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo 1 chambre à coucher, 1 bain à …
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer à Chbar …
$270
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 7
Cet appartement de 1 chambre est stratégiquement situé au cœur de BKK1, entouré d'une variét…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 7
Cet appartement de 1 chambre à coucher de 2 salles de bains offre 60m2 d'espace de vie confo…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement bien conçu d'une chambre offre 75 mètres carrés d'espace de vie confortable,…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Cet appartement de deux chambres entièrement meublé est disponible à la location et dispose …
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce luxueux appartement de 2 chambres offre 97m2 de surface habitable moderne à Toul Kork et …
$3,018
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 9
Découvrez votre retraite urbaine ! Ce charmant condo 1 lit, 1 bain à Russey Keo, Tuol Sangka…
$350
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce spacieux appartement d'une chambre offre 69,1 m2 d'espace de vie pensé, offrant à la fois…
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 2
Vous cherchez un endroit confortable et abordable pour vivre à Toul Tompong 1? Cet apparteme…
$500
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller