Loyer mensuel de condos en Prampi Makara, Cambodge

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Monourom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Monourom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Situé à Prampir Meakkakra ce bel appartement de 1 chambre 1 salle de bain offre 77m2 de salo…
$525
par mois
Copropriété 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 16
Ce magnifique penthouse de 4 chambres à coucher, de 5 salles de bains, est situé au cœur de …
$2,200
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce bien entretenu 1 chambre, 1 salle de bain offre 50m2 d'espace de vie confortable pour 550…
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio moderne est situé à Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, à quelques pas du centre comm…
$450
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Ce spacieux appartement de 3 chambres, 4 salles de bains offre 170 m2 d'espace de vie confor…
$1,300
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement bien entretenu est situé au 10ème étage et offre un espace de vie confortabl…
$850
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Orussey Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Orussey Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 24
Cet appartement bien placé de 1 chambre, 1 salle de bain est situé au 24ème étage dans le qu…
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 16
Découvrez ce magnifique studio à louer à Olympia City , situé au cœur de Phnom Penh. Situé a…
$530
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Ce confortable appartement de 80m2, 2 chambres, 2 salles de bains est disponible pour 950 $/…
$950
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Situé dans le quartier animé de Khan 7 Makara , cet appartement bien aménagé de 1 chambre à …
$750
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Cet appartement entièrement meublé d'une chambre offre un espace de vie confortable et prati…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de service de 2 chambres entièrement meublé est de 80 m2 et est disponible p…
$900
par mois
Copropriété 4 chambres dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Copropriété 4 chambres
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 8
Faites l'expérience d'une élégance et d'un confort inégalés dans ce penthouse de 3 salles de…
$3,600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est disponible à la location dans un emplacement p…
$400
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Monourom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Monourom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 34
Cet appartement spacieux à l'étage offre 2 chambres avec une grande salle et couvre 188 m2. …
$1,800
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Disponible pour 350 $ par mois, ce charmant appartement offre un espace de vie confortable d…
$350
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de service d'une chambre entièrement meublé est disponible pour 500 $ par mo…
$500
par mois
