  2. Cambodge
  3. Khan Sen Sok
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Khan Sen Sok, Cambodge

99 propriétés total trouvé
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Sol 13
Condo 2BR/ 2 salle de bain + 1 💵 Prix de location : 1200$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adre…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 27
[Anglais et chinois] 👑 Condominium de la tour de la Couronne 🛏 1 Chambre avec Meublé 🛁 1 Sal…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 18
[Urban Loft] Condo Penthouse 💵 Prix de location : 3000$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adress…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Condo 1BR/ 1 salle de bain + 1 💵 Prix de location : 600$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adres…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 7
Condo 1BR/ 1 salle de bain + 1 💵 Prix de location : 600$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adres…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 5
✨Vous cherchez un condo 2 chambres à Sen Sok? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, pr…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Crown Towers , l'un comme le bâtiment fonctionnel dans la région de Sen Sok vous offrant un …
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Cet appartement d'une chambre entièrement meublé est disponible à la location et offre un en…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 11
Condo urbain Loft. où vous pouvez sentir le réchauffement pendant votre séjour. offrant l'em…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Les condos sont idéalement situés à côté de Chippong Sen Sok et à seulement 5 minutes de AEO…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Sol 13
Condo urbain Loft à Sen Sok area est une option parfaite pour ceux qui recherchent une vie s…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Sol 12
Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherchent…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Sol 13
Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherchent…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 14
Bienvenue à cette accueillante condo de 1 chambre à louer à Saensokh, Phnom Penh Thmei. Vive…
$350
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Sol 13
Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherchent…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 6
Condo 1BR/ 1 salle de bain 💵 Prix de location : 390$/mois CTB0507 📆 Disponible: Maintenant A…
$390
par mois
Laisser une demande
Copropriété dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Ce bâtiment est un développement résidentiel moderne conçu pour la vie confortable de la vil…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 5
✨Vous cherchez un condo 2 chambres à Sen Sok? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, pr…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 14
Ce spacieux condominium de deux chambres à l'Urban Loft Sen Sok offre 126 m2 d'espace de vie…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 6
Si vous êtes à la recherche d'une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnemen…
$360
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce spacieux appartement d'une chambre à coucher offre 76 mètres carrés d'espace de vie confo…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 3
Situé dans la communauté bien planifiée de Boyoung Town, cet appartement de 65,64 m2, d'une …
$350
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Sol 13
L'Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherche…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 17
Vous cherchez un condo 1 chambre dans un emplacement privilégié? Présentant une toute nouvel…
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 12
[Anglais et chinois] 👑 Condominium de la tour de la Couronne 🛏 2 Chambre avec Meublé 🛁 1 Sal…
$650
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 9
✨Vous cherchez un condo 2 chambres à Sen Sok? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, pr…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ces condos idéalement situés sont à côté de Chippong Sen Sok et à seulement 5 minutes de gra…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 23
✨Vous cherchez un condo 2 chambres à Sen Sok? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, pr…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Sol 13
Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherchent…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 12
✨Vous cherchez un condo de 2 chambres ? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, près de …
$650
par mois
Laisser une demande
