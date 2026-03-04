Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

Copropriété Supprimer
Tout effacer
142 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 8
Vivez une vie urbaine contemporaine au cœur de BKK1 avec cet appartement élégant et entièrem…
$1,550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Situé à BKK1, cet élégant appartement de 2 chambres à coucher offre environ 90–96m2 d'espace…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Sol 25
Cette propriété est un appartement moderne de style minimaliste par un développeur japonais …
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 7
Cet appartement de 1 chambre est stratégiquement situé au cœur de BKK1, entouré d'une variét…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 7
Cet appartement de 1 chambre à coucher de 2 salles de bains offre 60m2 d'espace de vie confo…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de trois chambres est situé à Boeng Keng Kang Ti Bei le long du boulevard Mo…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Vivez la vie de luxe dans cette magnifique unité de coin au cœur de Khan Boeung Keng Kang 1 …
$1,600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Profitez de la vie urbaine moderne dans cet appartement d'une chambre entièrement meublé sit…
$900
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce spacieux studio à BKK1 offre un généreux aménagement de 92 m2 avec un salon et un coin co…
$950
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement entièrement meublé d'une chambre est situé à Beung Keng Kang 3 , offrant un …
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 41
Cet appartement entièrement meublé de 2 chambres, 1 salle de bains offre 58 m2 d'espace de v…
$950
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Situé dans le quartier BKK, cet appartement spacieux d'une chambre offre un confort moderne …
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Vivez une vie urbaine moderne dans cet élégant studio situé près du boulevard Mao Tse Toung …
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Toutes les unités sont propres et bien entretenues et soigneusement préparées pour un déména…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 3
Cet appartement spacieux de 1 chambre est maintenant disponible à la location dans le quarti…
$1,150
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce logement d'une chambre à coucher, d'une salle de bains, offre un espace de vie de 51 m2 b…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Vivez dans le style et le confort avec cet appartement de 2 chambres magnifiquement conçu, o…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Situé au coeur de BKK1, cet élégant appartement de 3 chambres à coucher offre 167m2 de vie s…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette unité de studio offre 35m2 d'espace de vie confortable au coeur de BKK1. Le prix de lo…
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement bien conçu dispose d'un lit king-size, d'une salle de bains et d'un espace d…
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce luxueux appartement de 3 chambres, 2 salles de bains s'étend sur 120 m2 et est situé à un…
$3,100
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 8
Situé dans la zone centrale et pratique BKK1 , cet appartement de 1 chambre à coucher offre …
$950
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Entrez dans la ville haut de gamme avec ce spacieux appartement d'une chambre de 80m2 au cœu…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 13
Situé dans le quartier désirable de Boeung Keng Kang 1, cet appartement d'une chambre offre …
$650
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 9
Découvrez cet appartement magnifiquement conçu de 2 chambres au cœur vibrant de BKK1, offran…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 6
Découvrez la vie vibrante de la ville dans ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer dans très…
$200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Cet appartement moderne offre un aménagement intelligent et fonctionnel avec une chambre plu…
$1,300
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 244 m²
Vivez une vie urbaine raffinée avec ce spacieux appartement de 3 chambres situé dans le quar…
$4,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement entièrement meublé de 1+1 chambres, 1 salle de bain offre 52m2 d'espace de v…
$800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Ce spacieux appartement de 3 chambres, 3 salles de bains offre une surface nette de 148 m2 e…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller