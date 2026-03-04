Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Mean Chey
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Khan Mean Chey, Cambodge

Copropriété Supprimer
Tout effacer
40 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Ce studio condo entièrement meublé offre 49 m2 d'espace de vie confortable à 450 $ par mois,…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable de 2 chambres est disponible à la location à $700 par mois, avec…
$700
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce condo joliment meublé offre 110m2 de surface habitable avec deux chambres et un grand sal…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 48
Vivez une vie urbaine moderne à Urban Village , où cet appartement de 3 chambres entièrement…
$1,400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 42
Une communauté résidentielle moderne à usage mixte à Phnom Penh qui allie la vie contemporai…
$700
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 13
[Square Versailles] Salle Condo Studio 💵 Prix de location : 450$/mois 📆 Disponible: Maintena…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Cet appartement est situé à Boeng Tumpun et est disponible pour 750 $ par mois. Il dispose d…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 51
Découvrez la ville moderne de Urban Village , où cet appartement d'une chambre entièrement m…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 35
Cet appartement de 3 chambres, 2 salles de bains est situé au 35ème étage, offrant une vue d…
$1,100
par mois
Laisser une demande
Copropriété dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Cette résidence moderne de Urban Village Phase 1 offre une vie citadine confortable avec des…
$700
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Ce spacieux appartement de 3 chambres offre une superficie totale de 215m2 avec quatre salle…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 7
Cette unité de 151m2 bien conçue dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, offrant un envi…
$1,350
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce condo de 1 chambre entièrement meublé offre 54m2 d'espace de vie confortable, parfait pou…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la ville confortable vivant dans cet appartement de 1 chambre entièrement meublé s…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 22
Très recommandé : l'une des meilleures unités de 2 chambres à coucher de la place Versailles…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 14
Unité d'angle avec plus d'espace, plus de lumière et plus de confort – fortement recommandée…
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 41
Ce tout nouveau condo est disponible à la location à 1500 dollars par mois et est entièremen…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce condo moderne d'une chambre offre 107m2 d'espace de vie entièrement meublé, idéal pour le…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 27
Condo 2BR 💵 Prix de location : 850$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse: Hun Sen BLVD (60M…
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 27
Unité d'angle avec plus d'espace, plus de lumière et plus de confort – fortement recommandée…
$850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Cet appartement de 3 chambres entièrement meublé est de 190 m2 et est disponible pour 1 500 …
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 25
Condo 2BR 💵 Prix de location : 750$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse: Hun Sen BLVD (60M…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 7
Ce condo moderne d'une chambre offre un emplacement privilégié près de Chipmong Mega Mall, à…
$390
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Découvrez votre oasis urbaine parfaite ! Ce charmant condo de 1 chambre à louer à Phnom Penh…
$360
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 25
Très recommandé : l'une des meilleures unités de 2 chambres à coucher de la place Versailles…
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Ce studio bien conçu offre un espace de vie confortable et pratique d'une taille totale de 4…
$480
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement entièrement meublé d'une chambre, 2 salles de bains est de 75 m2 et est disp…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est disponible à la location à 500 $ par mois, ave…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Stueng Mean Chey 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 22
Condo Anata st271 à louer 💥Prix : 330 $/mois (Nouvelle chambre) ▪️Étage : 12A ▪️Taille: 33m2…
$330
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de 2 chambres entièrement meublé est situé à Boeng Tumpun et est disponible …
$750
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller