Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
[Time Square 3] Condo 2BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 650$/mois 📆 Disponible : Ma…
$650
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Situé dans le quartier populaire de Toul Kork, cet appartement de 1 chambre à coucher dispos…
$650
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Sol 5
Vous cherchez un espace de vie confortable et abordable dans l'un des quartiers les plus ani…
$1,350
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de service premium d'une chambre offre un espace de vie généreux de 136 m2 e…
$1,080
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Sol 9
Vivez une vie moderne à une valeur exceptionnelle avec cet appartement bien conçu de deux ch…
$700
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 20
Si vous êtes à la recherche d'un condo élégant et pratique, ce logement d'une chambre au 20e…
$450
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de 49m2 est entièrement meublé et conçu pour le confort. Il comprend une cha…
$500
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce luxueux appartement de 2 chambres offre 97m2 de surface habitable moderne à Toul Kork et …
$3,018
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Cet appartement d'une chambre entièrement meublé offre un mélange parfait de confort, de com…
$380
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement spacieux de 59m2 dispose d'une chambre et d'une salle de bains, meublée avec…
$750
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Cette magnifique suite familiale de 2 chambres est située dans une résidence bien gérée avec…
$1,200
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Vivez au cœur de l'action ! Ce spacieux appartement de 2 chambres est parfaitement situé sur…
$750
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 6
Ce condo confortable et bien meublé d'une chambre est une option de location fantastique dan…
$350
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Vivez une vie urbaine animée dans ce charmant condo de 2 chambres, 1 salle de bains à louer!…
$280
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 9
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$450
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Découvrez cet élégant appartement de 3 chambres niché au cœur du quartier de Toul Kork, l'un…
$1,300
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Ce tout nouvel appartement de 2 chambres offre un espace de vie moderne adapté au confort et…
$1,000
par mois

Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 10
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$900
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Cet appartement bien équipé d'une chambre à coucher et d'une salle de bains est situé dans l…
$700
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 26
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$650
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 15
Ce spacieux appartement d'une chambre offre 68 m2 d'espace de vie confortable et est situé a…
$1,100
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains est situé dans la région de Toul Ko…
$950
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 14
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$450
par mois

Copropriété 5 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 5 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Ce magnifique penthouse de luxe neuf offre un étage complet d'espace de vie élégant avec 5 c…
$8,800
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette spacieuse salle de studio de 65 mètres carrés est disponible à la location à 550 $ par…
$550
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Moderne 1 lit, 1 bain condo à louer à Tuol Kouk, Phnom Penh à quelques minutes à pied de l'a…
$390
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce condo de 70 m2 offre une chambre et une salle de bains pour 550 $ par mois. L'unité a une…
$550
par mois

Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce confortable condo d'une chambre à coucher et d'une salle de bains est situé dans le quart…
$450
par mois

Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Sol 6
Découvrez le mélange parfait de confort, d'espace et de commodité avec cet appartement de 3 …
$1,000
par mois

Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé à Toul Kork, cet appartement de 2 chambres, 2 salles de bains offre un espace de vie g…
$850
par mois

