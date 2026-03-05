Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Daun Penh, Cambodge

Copropriété Supprimer
Tout effacer
51 propriété total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la ville confortable vivant dans cet appartement de 1 chambre entièrement meublé, …
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Ce tout nouveau studio exécutif, situé dans le quartier de Phnom Penh, offre des espaces de …
$1,296
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
$1,600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2
Vivez une vie surélevée au bord de la rivière dans ce spacieux appartement de 100m2 idéaleme…
$1,040
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette résidence privée est située dans un quartier paisible de Daun Penh, à une courte dista…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Situé dans le quartier historique de Wat Phnom, district de Daun Penh. Spacieux aménagement …
$1,400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la ville raffinée qui vit dans cet appartement de 91m2 de taille généreuse situé a…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce généreux appartement de 2 chambres offre 106,32 m2 d'espace de vie confortable et moderne…
$1,650
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable et entretenu offre un espace de vie confortable de 55 m2, parfai…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Découvrez la ville luxueuse de ce vaste appartement de 190 m2, de 3 chambres situé au cœur d…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est disponible à la location à 700 $ par mois et e…
$700
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Découvrez la vie confortable dans cet appartement bien aménagé d'une chambre situé dans le q…
$480
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 24
(en milliers de dollars)🏙️ Ville Voir Condo – Emplacement Prime Boeung Kark! Spacieux 2 cham…
$900
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Cette spacieuse et bien aménagée unité exécutive de 1 chambre (66-70m2) est disponible à la …
$1,767
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Cette unité offre un espace de vie confortable et élégant, parfait pour les familles ou les …
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 6
Un élégant appartement en mezzanine de 1 chambre est maintenant disponible à la location à D…
$330
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Ce spacieux et bien aménagé de luxe de 1 chambre (50-55m2) est disponible à la location dans…
$1,532
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement moderne et spacieux offre une ville confortable vivant au cœur de Daun Penh,…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains offre 120 m2 d'espace de vie confor…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 5
Vivez le charme de la vie urbaine avec cet appartement de 65m2 magnifiquement conçu au 5ème …
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Ce premier logement de 2 chambres (120-127 m2) est disponible à la location dans le quartier…
$2,992
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio avec baignoire offre 50m2 d'espace de vie confortable et est disponible pour 1 178…
$1,178
par mois
Laisser une demande
Copropriété 5 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 5 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Sol 12
Vivez une vie élevée dans ce penthouse exceptionnel, où le confort répond vraiment au style.…
$8,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 8
Vivez une vie urbaine surélevée dans cet appartement de 167m2 situé au 8ème étage d'un immeu…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 5
Découvrez ce spacieux appartement 1 chambre de 57m2, 1 salle de bain parfaitement situé dans…
$690
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement entretenu est disponible à la location à 750 $ par mois. L'unité est située …
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 10
Cet appartement de 2 chambres, situé au 10ème étage, dispose d'un aménagement spacieux de pl…
$1,100
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Nous sommes heureux de vous présenter un appartement de 2 chambres (type A) situé au cœur du…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 9
Ce penthouse exclusif de trois chambres offre une expérience de vie exceptionnelle d'une tai…
$4,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Découvrez cet appartement de 65m2 entièrement meublé au coeur de Phnom Penh. Il dispose d'un…
$700
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller