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37 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Entrez dans le bonheur urbain avec ce charmant condo d'une chambre à louer à Russiey Keo, Tu…
$450
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 14
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$400
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 9
Découvrez votre retraite urbaine ! Ce charmant condo 1 lit, 1 bain à Russey Keo, Tuol Sangka…
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 17
[Tour TV] Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 600$/mois 📆 Disponible: Maintenan…
$600
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 17
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$600
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 25
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 16
[Tour TV] Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 600$/mois 📆 Disponible: Maintenan…
$600
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 15
Découvrez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, …
$400
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$580
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 56 m²
Sol 5
Bienvenue à votre confortable retraite urbaine! Ce magnifique condo de 2 chambres à louer da…
$650
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 5
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 6
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 17
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Vivez une vie en ville confortable! Ce condo accueillant de 1 chambre à coucher, 1 salle de …
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 12
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 14
Découvrez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, …
$400
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 9
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$600
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$400
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 10
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 18
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$650
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 6
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$600
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 19
Découvrez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, …
$400
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 17
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$400
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 5
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$580
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 18
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$680
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 9
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 12
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 16
Vivez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, une …
$350
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 12
Cet appartement lumineux et entièrement meublé d'angle d'une chambre est situé à Khan Russey…
$550
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez votre location parfaite! Ce charmant condo de 2 chambres à coucher, 2 salles de ba…
$650
par mois
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