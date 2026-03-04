Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de condos en Khan Chamkar Mon, Cambodge

156 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 32
Bienvenue dans ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer au coeur de Chamkar Mon, Tonle Basak,…
$600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 10
Entrez dans la ville moderne avec ce spacieux appartement de 1 chambre, parfaitement situé a…
$600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 2
Vous cherchez un endroit confortable et abordable pour vivre à Toul Tompong 1? Cet apparteme…
$500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 12
Ce studio moderne de 38m2 est situé aux 11ème et 12ème étages, offrant une vue spectaculaire…
$600
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 15
Un appartement haut de gamme de 3 chambres, 3 salles de bains est maintenant disponible à la…
$3,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement moderne d'une chambre est rempli d'une excellente lumière naturelle et de fl…
$600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Cet appartement de 1 chambre, situé au 1er étage dans la région de Psa Derm Thkov, offre 47m…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement bien conçu de deux chambres offre un espace de vie et de confort généreux, a…
$1,200
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant appartement de 2 chambres, 1 salle de bain est idéalement situé au coeur de Tonl…
$750
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement spacieux de deux chambres offre un aménagement pratique et bien planifié ave…
$450
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est situé dans la région de Phsar Derm Thkov et of…
$450
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 3
Vivez une vie moderne dans ce duplex élégant de 1 chambre, condo 2 salles de bains, situé au…
$1,600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 550$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse:…
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio de 37 m2 offre un espace de vie élégant et efficace, idéal pour célibataires ou je…
$800
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement spacieux est situé à Tonle Bassac et est disponible pour 1 500 $ par mois. I…
$1,500
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de 150 m2 offre un espace de vie confortable et moderne, avec 2 chambres et …
$1,000
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 10
Ce spacieux appartement duplex est situé dans le quartier très recherché de Tonle Basak. D'u…
$2,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 550$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse:…
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un immeuble meublé situé dans le quartier Boeng Trabaek de Phnom Penh, un quartier adjacent …
$600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location: 800$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse: …
$800
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce tout nouvel appartement est idéalement situé au cœur de Toul Tompong, offrant un mélange …
$750
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement est situé à Tonle Bassac et est disponible pour 1 000 $ par mois. Il dispose…
$1,000
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement bien conçu de 50m2 offre un mélange parfait de confort et de fonctionnalité,…
$550
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 5
Cet appartement bien conçu de 2 chambres, 2 salles de bains offre un espace de vie généreux …
$1,200
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 138 m²
Cet exécutif de 3 chambres entièrement meublé, situé au cœur de la région de Tonle Bassac, o…
$3,144
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de 73m2 dispose de deux spacieuses chambres king-size, d'une salle de bains …
$900
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de 2 chambres à 1 salle de bains est de 70 m2 et est disponible pour 550 $ p…
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un immeuble meublé situé dans le quartier Boeng Trabaek de Phnom Penh, un quartier adjacent …
$750
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 15
Situé dans le quartier animé de Sangkat Tonle Bassac, cet appartement bien conçu d'une chamb…
$500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un spacieux appartement d'une chambre, d'une salle de bains de 100 m2 sera bientôt disponibl…
$450
par mois
