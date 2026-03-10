Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de condos en Khan Chroy Changvar, Cambodge

22 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 9
Cet élégant appartement de 1 chambre est situé dans le quartier paisible et pittoresque de C…
$950
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$500
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 31
Chraoy Chongvar vous accueille chez vous ! Découvrez la vie facile et vibrante dans ce charm…
$600
par mois
Copropriété 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sol 13
Vivez une vie surélevée dans ce vaste appartement de 225m2 de 4 chambres situé à Chroy Chang…
$2,200
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Morgan EnMaison offre une expérience de vie de style loft définie par des plafonds envolés, …
$400
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 13
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$450
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 21
Déplacez-vous dans ce spacieux appartement de 121m2 parfaitement situé au 21ème étage de Chr…
$1,800
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 9
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$470
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Cet appartement de 2 chambres offre 100 m2 de surface habitable avec balcons et est situé à …
$1,000
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Vivez en bord de rivière dans ce spacieux appartement de 1 chambre de 95m2, idéalement situé…
$1,350
par mois
Copropriété 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Sol 11
Perché au 11e étage, cet appartement de 4 chambres offre une vue imprenable à 360 degrés sur…
$2,300
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
Sol 17
Découvrez le confort spacieux dans ce charmant condo 3 lits, 3 bains à louer à Chraoy Chongv…
$1,300
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 20
Profitez de la vie paisible de la ville dans cet appartement de 2 chambres au 20ème étage à …
$500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 9
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez un condo convivial vivant à Chraoy Chongvar, Phnom Penh! Cette fantastique locatio…
$1,200
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce condo haut de gamme de 2 chambres, 3 salles de bains offre une belle vue sur la rivière e…
$900
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 25
Découvrez ce charmant condo 2 lits, 2 bains à louer à Chraoy Chongvar, Phnom Penh. Offrant 9…
$900
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 16
Cette élégante unité de 2 chambres à Morgaen Enmaison offre un espace de vie lumineux et mod…
$600
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 12
Si vous cherchez un condo avec vue sur la rivière, voici Morgan EnMaison — 2 chambres, 66 m2…
$650
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Ce spacieux appartement de 3 chambres, 3 salles de bains offre 132 m2 d'espace de vie avec b…
$1,450
par mois
Copropriété dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Surface 58 m²
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Découvrez votre prochaine maison dans Chraoy Chongvar, Phnom Penh ! Ce joli condo de 98 m2 à…
$550
par mois
