Loyer mensuel de condos en Khan Chbar Ampov, Cambodge

18 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 10
Votre retraite urbaine parfaite vous attend! Ce charmant condo de 1 chambre à coucher à Chba…
$250
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 18
Découvrez votre évasion urbaine parfaite ! Ce sympathique condo 1 chambre à coucher, 1 salle…
$300
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 14
Ce condo entièrement meublé à louer est situé au 14ème étage et est livré avec tous les appa…
$350
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 27
Ce condo entièrement meublé de 2 chambres, 1 salle de bain au 27ème étage de Vue Aston offre…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 34
Panthouse situé à Koh Norea offre une vie moderne au bord de la rivière dans l'une des zones…
$4,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 7
Découvrez votre location idéale à Chbar Ampov, Niroth, Phnom Penh ! Ce charmant condo de 2 c…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Embrassez-vous de la ville vibrante vivant dans ce charmant condo de 2 chambres, disponible …
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 18
Votre oasis urbaine parfaite vous attend! Découvrez ce charmant condo 1 chambre, 1 salle de …
$280
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Découvrez ce charmant condo 2 lits, 2 bains à louer dans le quartier animé de Niroth à Chbar…
$680
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 8
Ce condo entièrement meublé à louer est situé au 8ème étage et est livré avec tous les appar…
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 24
Cet appartement d'angle moderne au 24ème étage offre une vue imprenable sur la rivière et di…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio de 44 m2 est disponible à la location à 400 $ par mois, offrant un espace de vie c…
$400
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 12
Ce condo de 2 chambres entièrement meublé à Vue Aston offre une expérience de vie sereine et…
$800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 17
Découvrez la vie dans ce charmant condo de 2 chambres, 1 salle de bain disponible à la locat…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer à Chbar …
$270
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Cet appartement de 1 chambre à coucher de 1 salle de bain offre 60m2 d'espace de vie pensé a…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de deux chambres avec deux salles de bains offre une surface habitab…
$650
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement d'une chambre offre une généreuse surface habitable de 80 m2 et est disponib…
$500
par mois
Laisser une demande
